Luis García criticó suavemente el arbitraje: "Nos están metiendo presión"

Luis García, entrenador del Mallorca, denunció que a su equipo le "están metiendo mucha presión" por el liderato provisional y la plaza de ascenso directo que ocupa en la jornada 19 a pesar de la derrota (2-3) este sábado ante el Fuenlabrada en el Visit Mallorca Estadi.

El equipo balear acabó el partido con nueve futbolistas por las expulsiones del argentino Braian Cufré y del central Antonio Raíllo en la primera parte. El VAR también anuló un gol de Abdón Prats, a pesar de que, según García, "no hay ninguna toma que demuestre una mano previa de Raíllo".

"No hablo de los árbitros, pero nos están metiendo mucha presión", dijo García en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Fuenla.

"Competimos con dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, y nos están metiendo mucha presión, e, insisto, no hablo de los árbitros", dijo el entrenador madrileño, sin entrar en mayores explicaciones.

También le preguntaron por el arbitraje del colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva: "Yo tengo mucha categoría y ya está. Mucha categoría, mucha clase para no opinar de estas cosas. Y mi club, también, no hay nada más que decir, a pesar de que mis jugadores me dijeron 'míster, habla'. Pero no porque creo que todo el mundo lo ha visto", respondió.

García admitió que el partido ante el Fuenlabrada fue "muy extraño".

"Nos meten dos goles en faltas laterales sin peligro y cuando logramos empatar enseguida llega la expulsión (de Cufré) y el gol en esa misma jugada. En el descuento, llega la segunda expulsión (Raíllo). Así y todo, a segunda parte nuestra es de diez, es para quitarse el sombrero. Nos tiran dos veces portería contra nueve y nosotros tenemos otras dos ocasiones, más que ellos con nueve", señaló.

García, finalmente, subrayó que a los equipos que luchan por el ascenso "les ha salido un duro competidor con nosotros". "Este equipo lo va a dar todo. Vamos a luchar al máximo y nos van a tener que sacar a gorrazos de la pelea (por el ascenso), remarcó el entrenador del Mallorca.