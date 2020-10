Luis García espera a un Lugo con el cuchillo entre los dientes

Luis García, entrenador del Mallorca, espera un Lugo muy combativo en la visita de este domingo al estadio Anxo Carro, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga SmartBank, y en el que los bermellones esperan sumar su tercera victoria consecutiva.

"El Lugo nos va a esperar con el cuchillo entre los dientes", dijo García, quién se explayó en comentar las virtudes del conjunto gallego.

"Conozco muy bien a su entrenador (Juanfran García), al que entrené tres años y sé que motivará al máximo a sus jugadores para que salgan al 1.000%. El Lugo juega muy directo, acumula mucha gente en bloque y en cuatro partidos ha utilizado cuatro sistemas diferentes. Tenemos que salir muy enchufados, muy concentrados, sino vamos a sufrir para intentar conseguir la tercera victoria seguida", explicó.

El entrenador madrileño restó importancia a las bajas obligadas de los internacionales Baba, Valjent, Lago Junior y Trajkosvki, concentrados con sus selecciones.

"Tenemos jugadores para suplirlos y es una gran oportunidad para que sus sustitutos me demuestren que están al nivel para jugar. Ahora mismo esas bajas no me parecen un problema, con excepción de Baba, el único ‘6’ que tenemos. Buscaremos una solución y en ese puesto pueden jugar (Alexsandar) Sedlar o Salva (Sevilla) más retrasado. Ya decidiré por quien me decido, no quiero darle pistas a Juafran", señaló.

García se mostró crítico con el cambio de día y de hora del partido ante el Lugo, programado inicialmente para el lunes por la tarde, pero que finalmente se jugará el domingo a mediodía. Indicó que ese nuevo horario ha trastocado la planificación del encuentro que había diseñado.

"Planificamos todo para el lunes. Hemos tenido que cambiar de hotel y en los entrenamientos no hubiera dado dos días libres, no hubiese hecho una sesión eminentemente física el miércoles. Hemos tenido que modificar a partir de ayer. No es lo que se tiene que hacer. Lo digo sinceramente, no hemos hecho la preparación debida para jugar en Lugo, pero tenemos que cambiar el chip y ya está. Parecemos ese matrimonio mal avenido y no sé quién lleva la razón (entre la LFP y la Federación), ni me importa, pero no es lo correcto en una Liga tan importante como la nuestra", señaló.

El técnico mallorquinista también se refirió a los nuevos fichajes y destacó que estaba "contento" con la plantilla que tiene, destacando lo que pueden aportar Brian Oliván, Amath Ndiayé, Braian Cufré, Jordi Mboula y Marc Cardona. Con respecto a este último, avanzó que viajará a Lugo pero no jugará debido a unas molestias físicas.

En cuanto a la bajas de Budimir y Stoichkov, cedidos al Osasuna y Sabadell, respectivamente, admitió con respecto al croata que con él "se han ido goles", aunque expresó su confianza en que otros jugadores los marquen. En el caso de Stoichkov, García dijo que se iba a referir al delantero gaditano "por última vez".

"Le dije que iba a ser un jugador importante conmigo, y se lo demostré con hechos. Fue titular en el primer partido (ante el Rayo) y después tuvo minutos, con excepción ante el Tenerife porque acusó molestias. Me dijo en la pretemporada que tenía ofertas del extranjero, pero en el club nunca las recibieron. Le deseo lo mejor y ojalá marque 20 goles, porque es un jugador del Mallorca", aclaró el entrenador mallorquinista.