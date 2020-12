Luis García espera ver a los suyos "a tope" ante el Castellón

Totalmente centrado en el Castellón. Así está Luis García, el técnico del Mallorca. Considera que llevarse el botín es vital para las aspiraciones del equipo.

"En Almería hicimos un gran partido, pero eso ya es pasado. Ahora importa el Castellón, los puntos son necesarios para seguir en esta línea", dijo.

El entrenador madrileño admitió que está "encantado" con la dinámica positiva de su equipo, aunque frenó la euforia advirtiendo que "en cualquier momento" la racha puede cambiar.

"Algún día perderemos, como es lógico. Solo pienso en jugar a tope ante el Castellón, no pienso en más allá", indicó.

García reconoció que los jugadores tienen mucha confianza y el equipo está en una dinámica positiva. "Eso ayuda a que las cosas nos salgan bien. Pero sabemos que esto es muy largo, queda mucho. Me alegro por la gente, porque estén disfrutando después del descenso del año pasado, pero no podemos perder la humildad. El día que no ganemos que no sea porque no lo hemos dado todo", ha subrayado.

Preguntado, asimismo, por dos de los integrantes de la plantilla que dirige, el gallego Dani Rodríguez y el mallorquín Abdón Prats, el técnico mallorquinista respondió que ambos están atravesando por un gran momento.

"Dani está haciendo una temporada espectacular. Es un jugador vital, porque nos da muchas cosas diferentes, está jugando muy bien. El otro día ante el Logroñés hizo un gran partido, a pesar de haber fallado dos penaltis. En algún momento descansará, ya lo iremos viendo", ha indicado.

Y con respecto a Prats, que está aprovechando muy bien los pocos minutos que tiene, García dijo que "debe estar tranquilo" y hacer caso omiso a las críticas recibidas por su larga sequía goleadora.

El autor del gol de la victoria en Almería estuvo año y medio sin marcar. Lo hizo el pasado jueves ante el Logroñés y repitió en el estadio Juegos del Mediterráneo. "Él sabe que puede jugar en cualquier momento. Yo estoy satisfecho con él y si encima mete goles, pues todavía estaré más encantado. Abdón forma parte de ese grupo de jugadores que sabe lo que es jugar con el Mallorca en Segunda B, y hay que valorarlo. Le tiene un cariño especial al Mallorca", ha precisado Luis García.