Luis García hace balance positivo y espera a los fichajes con paciencia

El Mallorca disputó ante el Castellón su tercer partido de pretemporada y logró su segunda victoria. Luis García Plaza, técnico bermellón, se quedó más allá del resultado con el buen aspecto que entiende que está cogiendo su equipo.

"Lo mejor de siempre, para mí, es que no hay lesionados, en pretemporada un lesionado es mortal y para mi resulta fundamental que no haya lesiones, y unido a eso me quedo con las buenas sensaciones", señaló.

"El equipo está cogiendo lo que queremos, es más vertical, llegamos bien arriba y creamos bastantes situaciones de gol", detalló el entrenador del Mallorca, que se mostró "muy contento con la predisposición y la actitud".

"Hay errores que tenemos que corregir y hay gente que tiene que venir, pero tenemos que ser pacientes", añadió Luis García, que espera así que la llegada de refuerzos hagan aún más fuerte a un grupo al que ya ve hechuras de buen equipo.

Asimismo, valoró abrir LaLiga SmartBank contra el Rayo Vallecano: "Es un buen equipo que en teoría siempre tiene que estar mirando arriba, aunque yo creo que en Segunda Sivisión, quitando a cinco o seis que se quieren salvar, todos los demás quieren ascender".

"El Rayo será un rival con buenos jugadores que nos van a apretar mucho, muy intenso y lo que esperamos es debutar en casa con una victoria, algo que sería muy importante", añadió.