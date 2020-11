Luis García sueña con ganar en La Romareda y asaltar el liderato

El entrenador del Mallorca, Luis García, ha instado a sus jugadores a "dar lo máximo" este domingo en el estadio La Romareda: "Sería muy bonito ganar en Zaragoza y dormir líderes, aunque sea anecdótico", declaró en rueda de prensa.

El Mallorca, tercero con 18 puntos, encabezará de manera virtual la clasificación de la Liga SmartBank en la décima jornada si derrota al Zaragoza.

El Espanyol, líder con 20 puntos, y el Sporting de Gijón, segundo, 19 puntos, juegan el lunes ante el Málaga y Castellón, respectivamente.

"Tenemos que dar lo máximo de nosotros para alargar la buena racha que llevamos (cinco victorias y tres empates en los últimos ocho partidos). Nos espera un Zaragoza con potencial para estar arriba y con los colmillos afilados", señaló García.

"El Zaragoza es un muy buen equipo para estar en la zona buena de la clasificación, creo que al final tirará para arriba. Es peligroso. Tenemos que darle mucha importancia y saber que no podemos bajar el listón".

El Mallorca jugará ante el conjunto aragonés el tercer partido en seis días, tras los disputados los pasados días lunes y jueves ante el Alcorcón y Málaga, resueltos con sendas victorias (0-2 y 3-1, respectivamente).

"Esta semana ya dije que era complicada, aunque creo que el cansancio es más mental que físico. Espero, no obstante, que mañana estemos a tope, porque el día que no lo estemos tendremos muchas dificultades para sacar resultados", añadió el entrenador bermellón.

García también lamentó el gol encajado la pasada jornada ante el Málaga, que rompió una racha de 737 minutos sin encajar un gol.

"Era bonito, pero lo más importante fue sumar. A mi me gustó la reacción del equipo, porque cuando recibió el gol se fue más para arriba todavía; con el 2-1 no se echó para atrás. Me hubiese gustado hacer ese récord, estábamos cerca y era un trabajo de todos con Manolo (Reina) como máximo exponente", señaló.

El entrenador madrileño anunció que el ghanés Baba Idrissu y el brasileño Murilo de Souza, recuperados de sus respectivas lesiones, formarán parte de una lista de convocados en la que no estará Álex Alegría, con molestias físicas.