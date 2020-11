Luis García y un derbi especial: "El Levante debe reaccionar ya"

En una entrevista a 'AS', Luis García, que se encuentra en un buen momento en el banquillo del Mallorca, ha repasado el choque entre el Levante y el Elche en el Ciutat de València.

"La dinámica del Elche es mejor y está siendo una de las sorpresas de este inicio de campaña. Queda mucha Liga, pero arrancar bien es importantísimo porque coges mucha confianza. Más aún con el cambio de entrenador que vivieron. Parecía que la salida de Pacheta iba a ser difícil de digerir, pero no se ha notado", explicó el técnico.

Sobre el equipo 'granota' señaló que "debe reaccionar ya si no quiere complicarse". "La dinámica del Levante no es la misma. Y extraña porque tiene una plantilla potente. Son dos equipos que van a querer la pelota, buscando ser protagonistas en el partido. Si el Levante se pone por delante, puede ganar mucha confianza. Si no lo hace o marca el Elche primero, se pueden poner nerviosos", añadió.

"Cuando se enfrentan dos exequipos, siempre digo que me gustaría que cada uno ganara uno de los duelos. Si empataran en ambos cruces, sólo sumarían dos puntos. Así, tres para cada uno. Me conformaría con que cada equipo ganara como local cuando le toque", afirmó.

Por último, sobre el ritmo de puntuación que lleva el Mallorca, concluyó: "Esa proyección nos llevaría a estar arriba, pero ya sabemos que la Segunda División es larguísima y esto solo acaba de comenzar; aún restan 30 jornadas".