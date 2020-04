Luis Hernández dijo que no sería ético volver a competir ya

El defensa del Málaga Luis Hernández afirmó que "éticamente, la situación no está" para que los jugadores estén compitiendo, y abogó por que la competición no se reanude "hasta que no se solucione todo el tema a nivel nacional " y por que la Liga "no se debería volver a retomar" hasta superar la pandemia de coronavirus.

El jugador madrileño, en declaraciones enviadas por el Málaga, indicó que tanto LaLiga como la Federación deben decidir cuándo y cómo se juega, pero que "la situación no está ni mucho menos" para reanudar la competición.

Pese a que Luis Hernández consideró que volver a jugar "sería lo más justo para todos", sí afirmó que "desde un plano ético", no cree que los futbolistas deban "estar entrenando ni jugando partidos por mucho que haya un interés detrás" mientras que la gente, "en el país, esté sufriendo como está sufriendo".

El confinamiento lo está viviendo como el resto del mundo, en casa con su mujer e hijos, tratando de llevar la situación de "la mejor manera posible" y pasando "mucho tiempo con ellos", del que no dispone en condiciones normales por los viajes y entrenamientos.

Admitió que acusa la inactividad porque los jugadores están "acostumbrados a mantener un nivel de exigencia muy alto en los entrenamientos y parar se nota mucho".