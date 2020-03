Luis Hernández mostró su amor al Málaga

Málaga tiene algo que hace enamorarse a cada persona que pasa por la ciudad. Luis Hernández, que lleva cuatro temporadas, lo sabe, y quiere seguir jugando con la elástica blanquiazul.

"Valoro muy positivamente el esuferzo de prolongar tantos años una renovación. Estoy muy agradecido al club no ahora, sino desde el primer día que pisé Málaga", reconoció el central en 'AS'.

Luis Hernández tiene claro que quiere quedarse, al menos, hasta ese 2024. "Cada dos por tres salen ofertas en la prensa. Yo cuando me comprometo con un club lo hago porque estoy plenamente convencido. No he escuchado ni quiero escuchar nada de otro sitio que no sea el Málaga", explicó.

El central también habó sobre las palabras de Rondón, que dijo querer terminar su carrera en Málaga. "A Salomón le abrimos las puertas. Málaga es una ciudad muy bonita para vivir y tiene gente que te hace la vida muy sencilla. A mi familia y a mí nos han hecho sentir en nuestro hogar. Eso, para un futbolista, es lo más importante del mundo", sentenció.