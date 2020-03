"Luis me pedía que me acercara más a los locos bajitos"

El máximo goleador de la Selección Española lo será por un tiempo. Recientemente retirado, sigue disfrutando del fútbol, aunque sea recordándolo. Y eso hizo David Villa en una charla con 'AS' durante la que repasó algunos aspectos de sus años gloriosos en 'la Roja'.

Varios nombres fueron saliendo en la conversación. Como el de Luis Aragonés, del que reveló una curiosa instrucción: "Luis siempre me decía que me separara, que no quería que me pegara con los centrales, que Fernando fuera más la referencia y que yo me acercara más a los locos bajitos (Xavi, Iniesta, Silva...). Ahora vista, con el tiempo, fue una decisión muy acertada por los dos".

Vicente del Bosque, añadió, también le solicitaba partir desde un costado para tener más libertad de movimientos: "Esa confianza me sirvió para muchas veces sentirme incluso mejor en la izquierda que fijo por el centro. Participaba más en el juego".

Respecto a Fernando Llorente, el socio con el que más veces compartió área, solo tuvo palabras bonitas. "Siempre dije que Fernando me ayudó muchísimo. Lo que él tenía bueno, quizás yo no lo tenía. Mis condiciones hacían que él fuera mejor y las suyas, que yo lo fuera. Nos hemos ayudado mucho en los goles también", aseguró.

Palabra de un Villa que de niño "soñaba algún día simplemente con debutar y defender la camiseta de mi país en mi deporte" y acabó haciendo 59 goles en 98 encuentros como internacional.