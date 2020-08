Luis Milla se despidió del Tenerife: "Siempre seré un chicharrero más"

Luis Milla ya no juega en el Tenerife. Su traspaso al Granada, que le brindará la oportunidad de jugar en Primera y en Europa, es oficial. El jugador desplegó durante más de dos años su calidad en la isla y se despidió en un audio publicado en su cuenta de Twitter.

"Hola, chicharreros. Han pasado dos años y medios de mi llegada a la Isla y hoy me toca decirles adiós al club que me ha dado la oportunidad más grande que me habían dado: ser futbolista profesional. Siempre le estaré agradecido a Alfonso Serrano y a Miguel Concepción por haber apostado por mí", comenzó diciendo.

Luego, dejó claro su agradecimiento "por todos los momentos vividos que siempre llevaré conmigo. por todo el cariño que me habéis hecho sentir desde el primer día. Siempre me he sentido especial y, para mí, ha sido un orgullo enorme defender esta camiseta. Siempre será un chicharrero más a la distancia".

También dejó otro mensaje, pero por escrito, dedicado a su nuevo club, el Granada: "Muy feliz e ilusionado de pertenecer a un club como el Granada. Muchas ganas de empezar para devolver con trabajo todo el esfuerzo y la confianza depositada en mí".