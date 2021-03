Luis Muñoz rechazó a Oviedo, Girona y varios clubes extranjeros por el Málaga

El jugador del Málaga CF Luis Muñoz analizó en '7TV Málaga' su actual estado de forma con el equipo de la Costa del Sol. También confirmó que tuvo varias ofertas para salir del conjunto de la capital malagueña: "Tuve Oviedo, Girona, de un equipo de Francia, también un equipo de Grecia de Primera y también Portugal me dijo algo mi representante. Pero le dije que se centrara en arreglar con el Málaga, que era lo que quería y no quería desviarme".

En cuanto a su renovación, Luis Muñoz la dejó aparcada hasta que acabe la temporada y consigan los objetivos marcados: "Me queda un año, no hemos hablado de nada más. Quiero estar tranquilo, concentrarme en conseguir los 50 puntos y conseguir la salvación, y si quieren hablar conmigo, yo estoy abierto a lo que haga falta".

"No iba a pedir nada del otro mundo porque sabía la situación en la que estaba el club. No fue fácil tomar la decisión por lo que estaba pasando", afirmó el joven jugador del Málaga.

Luis Muñoz se deshizo en elogios hacia su compañero Pablo Chavarría, que actualmente se encuentra lesionado (rotura del ligamento cruzado) y supone una baja sensible para el Málaga CF, y se posicionó a favor de su renovación: "Con los ojos cerrados. Me voy a mojar, ha sido el fichaje que más me ha sorprendido. Escassi también, pero ya lo había visto. Chavarría aporta al equipo cosas brutales".

El canterano malagueño desempeña actualmente una nueva posición que le permite llegar más al área y anotar más goles: "Estoy más liberado, con más espacio y puedo llegar más al área rival. El míster me pide que llegue desde segunda línea, que es difícil detectar para los defensas".

El mediocentro de 24 años del Málaga no tiene ninguna duda de cuál es el entrenador que más huella ha dejado en él: "El que más me ha marcado es Juande Ramos, que fue quien me hizo debutar. Y eso se lleva a la tumba”.