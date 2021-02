Luis Muñoz y Benkhemassa, bajas para visitar al Sporting

Pellicer no podrá contar ni con Luis Muñoz ni con Benkhemassa de cara al partido de Liga contra el Sporting fuera de casa. El propio club informó escuetamente de que no están en condiciones físicas. Tampoco Ramón, así que el técnico tendrá que improvisar.

La baja del '8' es la más sensible. Apuntaba al once titular por su superlativo rendimiento en casa contra el Zaragoza. El equipo perdió, pero él coronó las buenas sensaciones que arrojó al verde de La Rosaleda con un golazo espectacular. Desde fuera del área, batió a Ratón por la escuadra.

El '24', en cambio, no supondrá una complicación tan alarmante para el conjunto 'boquerón'. No salta al campo desde el 6 de enero, cuando se enfrentó al Oviedo en Copa del Rey. Contribuyó a eliminar a los carbayones y, si bien fue convocado en la revancha liguera, no jugó.

Cristian Rodríguez, Escassi -aunque es duda-, Jozabed o Quintana, por tanto, ganan enteros para salir de inicio en la cita de El Molinón. Quien más ha contado para su entrenador esta temporada ha sido el paleño, que, de hecho, está entre los que más minutos arrastran de toda la plantilla.