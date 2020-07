Luis Pérez dice adiós y se va ¿al Valladolid?

Este lunes acabó la temporada en Segunda Divisón para algunos clubes y es tiempo de que empiecen las despedidas. En el Tenerife, Luis Pérez agradeció al equipo su estancia en el club y se despidió para irse gratis a otro club.

No se ha anunciado oficialmente dónde recalará el sevillano, pero todos los indicios apuntan a que continuará con su carrera en el Nuevo José Zorrilla.

"Me he sentido como en casa. Puedo decir que, después de tres años, me siento muy chicharrero y siempre llevaré al club, a la afición y a toda la isla en el corazón. Es el momento de intentar seguir avanzando en mi vida profesional y poder cumplir sueños de toda la vida", dijo en sus redes sociales el jugador.

El futbolista formado en la cantera del Sevilla, a quien Miguel Ángel Gómez, director deportivo pucelano, conoce bien, se convertiría en el segundo fichaje del Real Valladolid tras Fabián Orellana, ya confirmado.