Luis Rioja aceptó dar un paso atrás si no da la talla

Esta es la primera temporada en la que Luis Rioja aparece en Primera División. Acumula ya 20 encuentros de los que ha sido titular en 16 y está aprendiendo a pasos agigantados. Él mismo, en una rueda de prensa, analizó su rendimiento y dejó claro que es normal que, si no da la talla, se quede atrás.

"No ha sido fácil este mes que no he entrado en los planes, pero esto es el fútbol. Hay momentos mejores y otros en los que te toca animar al equipo desde la grada. Hay bastante competencia con jugadores nuevos y el míster ha creído que estaban mejor que yo para ayudar al equipo otros partidos y, frente al Valencia, volví y lo hago con la misma ilusión y las mismas ganas que hace un mes", dijo.

"Creo que el equipo tiene la seguridad desde la jornada 1. Cuando tienes rachas positivas y sumas puntos cada jornada, ganando en casa y sumando algo fuera, es más fácil hacer grupo, pero, cuando realmente se ve que el vestuario está unido y que somos un equipo, es cuando las situaciones son adversas, como hemos tenido. Ahora, tenemos que estar aún más juntos porque sabemos que, yendo todas a una y estando juntos, vamos a sacar más resultados", añadió.

"Estoy debutando en Primera División y tengo compañeros que son muy buenos. Estamos en la mejor Liga del mundo y de todo se aprende y he aprendido a ser fuerte mentalmente cuando juego y cuando no juego y saber que tus compañeros necesitan de ti para ponerlo difícil al míster en los entrenamientos y hacer mejores a todo el mundo con la competencia, y eso es lo que hace grande a un equipo", explicó además.

Sobre el apoyo de los fans, contestó: "En este equipo, lo que no se negocia es darlo todo y luchar los 90 minutos, más en casa donde tenemos que ser muy fuertes y que ningún equipo se lleve los tres puntos, como se vio este pasado fin de semana ante el Valencia, que, con la ayuda de todo Mendizorroza, sacamos un punto".