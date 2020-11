Luis Suárez abandona la concentración de Uruguay en ambulancia

La Selección Uruguaya trasladó a sus miembros positivos en coronavirus de la concentración del equipo en ambulancia al hospital más cercano. No hay que preocuparse por su estado de salud, pues todos están bien, pero la Asociación de Fútbol del país entendió que esta era la mejor manera de llevarles.

Se trata de los jugadores Luis Suárez y Rodrigo Muñoz, además del funcionario Matías Faral. No se teme por su estado de salud, conque no hay que alarmarse. De hecho, 'Telenoche', el medio que informó sobre ello, mostró unas imágenes en las que se puede comprobar que el vehículo no circula con excesiva velocidad: se limita a llevarles a un centro sanitario.

El motivo es que allí será donde se les pueda dar el mejor tratamiento. Tendrán su correspondiente habitación para estar aislados y recibir todas las atenciones sanitarias necesarias. Se les podrá realizar también una segunda prueba PCR en cuanto los especialistas lo estimen oportuno.

De hecho, el Atlético de Madrid, club de Suárez, tiene algo de esperanza en que este nuevo test dé negativo -las posibilidades son muy pocas-. En caso de ser un falso positivo, quizá llegue a tiempo para el partido de Liga contra el Barcelona, en el que se enfrentaría a su ex equipo.