Luis Suárez eligió con quién jugar entre España y Colombia

Luis Suárez es uno de los nombres propios del Zaragoza. De la mano de sus goles, 17 son ya tras el último y decisivo en Málaga, el club maño ha puesto rumbo a Primera División. Pero hay muchos intereses en torno a él. Como saber con qué selección preferiría jugar en el futuro llegado el caso, puesto que posee doble nacionalidad.

El jugador de 22 años nació en Santa Marta, al norte de Colombia, pero está casado con una mujer española. Podría ser llamado por cualquiera de las dos selecciones, puesto que aún no ha debutado con ninguna. ¿Y a quién elegiría si lo reclamaran las dos?

Luis Suárez resolvió la duda en el programa 'El Transistor', de 'Onda Cero'. "Son muchas decisiones que hay que tomar, pero al final yo soy colombiano, toda mi familia está allí y mis raíces son de allá", comentó, dejando claro así qué le tira más.

Obviamente, no le diría que no a la llamada de Luis Enrique: "Me da mucha ilusión y sería un sueño vestir la camiseta de Colombia, pero yo no descarto jugar con España, sería una opción si Colombia no me llama o no me tiene en cuenta", contó.

Según la 'COPE', su nombre está entre los posibles para la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio con España.