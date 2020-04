Luis Suárez es consciente de las ofertas, pero prefiere al Zaragoza

Luis Suárez prefiere quedarse un año más en el Zaragoza. No se trata de un rumor o de la información de algún medio, sino de algo que él mismo dijo. En una entrevista con 'Golombianos', abordó su futuro y analizó qué es lo que quiere hacer con el mismo.

"Aquí, he explotado y me gustaría quedarme, pero, al final, hay que llegar a acuerdos. El Watford quiere que regrese allí, pero no han hablado con nadie. Me consta que hay varios equipos que han preguntado por mí, pero no hay nada concreto. Se decidirá todo al final de la temporada", afirmó.

El principal motivo por el que desea permanecer en el conjunto es su entrenador, Víctor Fernández. A su juicio, ha tenido mucho que ver en su progresión esta temporada. "Ha influido mucho en mí. Me ha dado esa confianza que no tenía antes. Me ha potenciado", dijo.

El Zaragoza, según informa el diario 'AS', también quiere que se quede. Intentará alargar un año más su cesión en caso de que el plantel ascienda a Primera División. Si no lo logra, los planes serán otros. En todo caso, el Watford, tal y como apunta la fuente mencionada, pretende ampliar su contrato.