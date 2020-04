"Luis Suárez fue más feliz en Anfield que en el Barça"

José Enrique, jugador ya retirado, fue reclamado por 'The Anfield Wrap' y analizó el paso de Luis Suárez por el Liverpool. A juicio del lateral, el futbolista del Barça fue mucho más feliz en Anfield de lo que es en el Camp Nou.

"No hay mejor lugar para estar en este momento que Liverpool. La situación del club es increíble. De acuerdo, todo el mundo habla del Real Madrid y del Barcelona, pero en términos del disfrute que le da al jugador, no se puede comparar con el Liverpool. Suárez, por ejemplo, en Barcelona juega junto a los mejores de la historia y también gana títulos, pero no tengo dudas de que fue más feliz en Anfield y Liverpool", aseguró.

José Enrique tiene grabados algunos momentos 'top' respecto al delantero charrúa. "Recuerdo partidos en los que los fanáticos corearon su nombre durante una hora sin parar. Era surrealista. Hace unos años fui a Barcelona para ver un partido contra la Juventus y cantaron dos veces, solo para Messi, durante todo el choque. Y pensé: 'Wow, en Liverpool hay canciones para Van Dijk, Robertson, Alisson, Klopp... Todavía cantan para Gerrard en cada partido", rescató.

Luis Suárez jugó cuatro temporadas en Anfield y fue en la última, en la 13/14, cuando tocó techo, pues acabó con 31 tantos en 30 partidos, lo cual le valió para ser Bota de Oro. Además, rozó el título liguero.