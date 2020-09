"Luis Suárez no está en nuestra lista de objetivos"

Luis Suárez ya no es un objetivo de mercado prioritario para la Juventus. Su propio director deportivo, Fabio Paratici, lo confirmó en declaraciones a 'Sky Sport'. De paso, también dijo que esto no significa que ya no sea una opción. Podrían pensárselo por él.

"En este momento, solo queremos un delantero. ¿Suárez? Se debe sacar de la lista porque el tiempo burocrático para obtener la ciudadanía es superior al 5 de octubre. No estuvo cerca, pero lo hemos evaluado", afirmó el responsable sobre por qué no cerraron su llegada.

"No está en nuestra lista. No es un objetivo para la Juventus. No tendrá el pasaporte italiano durante la ventana de traspasos, así que no podemos ficharlo. Consideramos a Suárez como una opción, pero no estuvo cerca de incorporarse", añadió.

"Los tiempos para obtener el pasaporte italiano son más largos que la fecha de vencimiento del mercado", concluyó. También le preguntaron por Dzeko, de quien dijo: "Sabemos lo que queremos y lo lograremos con mucha serenidad y calma".