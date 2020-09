Luis Suárez obtendrá el pasaporte italiano y firmará con la Juve

Leo Messi se queda, pero Luis Suárez no. La decisión del futbolista argentino de no llevar al Barcelona a juicio y continuar en la plantilla azulgrana parece que no va a trastocar los planes de su compañero de vestuario y amigo Luis Suárez.

El entrenador Ronald Koeman ya le comunicó al uruguayo que no contaba con él de cara a la próxima temporada 2020-21 y su futuro se encuentra cada vez más lejos del Camp Nou. ¿Su destino? Turín.

Durante estos días se ha especulado con la posible llegada de Suárez a la 'Vecchia Signora'. El delantero ya el habría dado el "sí" a la entidad italiana, pero sus problemas con el pasaporte frenaron en seco las negociaciones.

Las conversaciones ya se habría cerrado, pero de manera satisfactoria. Según informa 'La Gazzeta dello Sport', los 'bianconeri' ya habrían acordado la llegada a la plantilla del ex del Liverpool, que se presentará durante la próxima semana a un examen en Barcelona para obtener el pasaporte italiano.

El último paso para la Juventus antes de anunciar su fichaje es, por tanto, resolver la operación que sacará a Suárez del Barcelona. La entidad 'culé', después del "sí" de Leo y del "no" de Koeman al uruguayo, parece que no pondrá demasiadas trabas, aunque tampoco le dejará marchar gratis.

Además, como apunta el diario 'Marca', el delantero de 33 años firmará con el combinado turinés por dos temporadas, hasta junio de 2022. El que puede ser el nuevo compañero de Cristiano Ronaldo, terminaría su vinculación al club con 35 años.