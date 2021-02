Luismi vale oro

El Córdoba no pierde la esperanza por meterse en la pelea por entrar directo al 'play off' de ascenso a Segunda. Apenas restan tres jornadas y los blanquiverdes no tienen margen para el error.

El equipo de Pablo Alfaro consiguió salvar su primer 'match ball' gracias a su triunfo sobre el Linares, el actual líder del subgrupo B del Grupo IV de Segunda División B.

El cuadro jiennense se vio superado por un Córdoba que no hizo un buen partido. Los 'califales' le pusieron mucha voluntad y el premio llegó con el gol de Nahuel Arroyo en el 13'.

Pocos minutos después, Fran Lara igualó la contienda y evidenció que los visitantes estaban siendo mejores. El balón era de ellos y los locales no estaban demasiado finos en ese tramo.

Ya en la segunda parte, Edu Frías tuvo que aparecer para salvar al Córdoba con una gran atajada. Hugo Díaz se quedó a nada del 1-2 y esa parada vino acompañada por la diana de Luismi.

El de Plasencia entró en el 82' y tres minutos después marcó el tanto de la victoria tras culminar una contra. Justo antes, al Linares le anularon un gol por fuera de juego.

El cuadro blanquiverde es cuarto con 23 puntos, los mismos que el Sevilla Atlético, el tercero en discordia. Por su parte, los 'mineros' siguen en la primera posición con 27 puntos.