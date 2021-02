Luiz Adriano, sin fiesta porque la niñera de sus hijas fue ingresada por COVID-19

Palmeiras logró ante Santos su segunda Libertadores de la historia. En una celebración más que merecida entre jugadores del 'Verdao', el delantero principal del equipo estuvo ausente en ella.

Tal y como explicó Luiz Adriano en 'Terceiro Tempo', este tuvo que irse en plena fiesta. "No pude dormir porque tuve un problema con la niñera de mis hijos. Ella tiene COVID-19 y está en la UCI. Tuve que salir de la celebración e ir directamente al hospital", dijo.

El detalle de Luiz Adriano quedará para el recuerdo, aunque conllevase perderse parte de una noche que, seguramente, tardará en repetirse.

“Não consegui dormir, porque eu tive um problema com a babá dos meus filhos. Ela está com covid, e está na UTI. Tive que sair da comemoração e ir direto para o hospital. Cheguei do hospital cinco da tarde e estou aqui com vocês.”

– Luiz Adriano no “Terceiro Tempo”, da Band