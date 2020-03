Luiz Felipe tiene 22 años, ha jugado 23 partido en lo que va de curso con la Lazio y se ha hecho un hueco en la zaga del equipo romano. El brasileño llama a la puerta de los grandes, el Barcelona sería uno de ellos.

El interés del Barça por Luiz Felipe ya fue revelado días atrás por medios italianos y 'Mundo Deportivo' confirma que su nombre está en una lista de futuribles. Tasan su precio en unos 40 millones de euros.

Castagna, a 'Mundo Deportivo', habla maravillas de Luiz Felipe y admite que es toda una alegría que su nombre suene para el Barcelona, aunque también dice que el club catalán no se ha dirigido a él.

"Si el Barça te sigue, es un honor, el Barça es el Barça. Aunque el jugador tiene ahora la cabeza en la Lazio y en intentar ganar el título, una vez se pueda solventar toda esta situación que nos está afectando por el coronavirus", señaló.

"Están viendo lo que está haciendo en Italia, de ahí que muchos equipos 'top' se hayan dirigido a la Lazio por él. La está rompiendo. Por ahora nadie habló conmigo. Lo que te puedo decir es que gracias a la gran campaña que está haciendo con la Lazio varios clubes están preguntado por él antes de que estallara lo del coronavirus, así que no me extrañaría que despertara también el interés del Barça. No hay defensas centrales en el mercado", declaró.