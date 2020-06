"¿Luka Romero el nuevo Messi? Hay que tener cautela"

Con apenas 15 años y 219 días, Luka Romero pasó a la historia de LaLiga al convertirse en el debutante más joven de toda la historia del campeonato.

Encima, su puesta de largo fue ante el Real Madrid. Alejandro Saggese, el primer técnico que tuvo en la Selección Argentina, se mostró orgulloso por su pupilo en una charla con 'Olé'.

"Estoy muy feliz. Me dio una gran alegría enterarme que Luka, con tan solo 15 años, ya debutó en LaLiga. Es un chico divino, con una humildad bárbara. Sabe dónde está parado. Y eso es lo que lo va a hacer crecer", espetó.

Asimismo, Saggese afirmó que hay que ser cautos y no llevarlo tan pronto a comparaciones con Messi: "Todo el mundo me pregunta, '¿es el nuevo Messi, es el nuevo Messi?' Y yo no puedo responder eso. Hay que tener cautela, es un chico".

Por otra parte, el técnico definió a Luka Romero. "Es un jugador técnico, de buen manejo de pelota, de buen pase, de buena recepción, de buen golpeo, de buena gambeta. Es un chico que lee muy bien los partidos", comentó.

Por último, esto dijo sobre si es mejor como enganche o como mediapunta. "Puede jugar en las dos posiciones. Es un zurdo rápido, reúne características que si lo piensas bien... Tiene una forma parecida a cuando Messi arrancó, pero...", concluyó.