Luto en el Camp Nou con banderas a media asta

El Barcelona ha decidido este jueves ondear las banderas del Camp Nou a media asta en señal de luto por la muerte del ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, a los 60 años, debido a un paro cardiorrespiratorio que sufrió este miércoles.

En las instalaciones del estadio, tanto las banderas azulgranas con el escudo del club como también las banderas catalanas y las enseñas de la ciudad de Barcelona han sido izadas a la mitad para rendir un duelo oficial al que fue jugador del Barça entre los años 1982 y 1984.

Un período en el que Maradona jugó 36 partidos oficiales con la camiseta azulgrana y anotó hasta 22 goles, ganando una Copa del Rey y una Copa de la Liga en 1983, además de conseguir el trofeo de la Supercopa de España en 1984.

El Barcelona ha decido rendirle homenaje ondeando las banderas del Camp Nou a media asta, algo que no sucedía desde el pasado mes de junio, cuando el Gobierno decretó 10 días de luto nacional, entre el 26 de mayo y el 5 de junio, en memoria de los fallecidos durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19.

En otras ocasiones, las banderas del Camp Nou ya habían sido izadas a media asta en señal de luto por la muerte del ex jugador y ex entrenador azulgrana Johan Cruyff, en el 2016, por el fallecimiento del ex técnico Tito Vilanova, en el 2014, o por la pérdida más reciente del ex presidente Josep Lluís Núñez, en el 2018.