Luxemburgo mira a Gabriel Verón como en su día a Neymar

Gabriel Verón ya se está destacando como una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Hablamos del mejor jugador del último Mundial Sub 17. Su actual entrenador en el Palmeiras es todo un veterano, Vanderlei Luxemburgo, y su política con él será la de tener mucha paciencia.

Su manera de llevarlo por el buen cmino es la misma que ya aplicó en 2009 cuando la estrella de Neymar comenzó a brillar. "No quiero ponerlo y que me pidan que me lo quite mañana. Quiero ponerlo cuando puedan seguir. Veron aún no ha estallado, tuvo una excelente participación en el equipo nacional, pero en Palmeiras está comenzando su historia. Tenemos que estar un poco tranquilos, ya que su historia hasta ahora ha estado en la selección", explicó el entrenador.

Así que no dudó en poner como ejemplo cómo gestionó aquello para tranquilizar a los aficionados: "El día que empiezo a sentir que la multitud me llama burro porque no juega al chico, es hora de que empiece a jugar. Cuando llegué a Santos, Neymar había sido lanzado por Dorival Junior, estaba enamorado y comenzaron a decir que era solo una promesa. Le llamé a él y a su padre y nos dijo que hiciéramos un trabajo para ganar masa muscular, llamé al jugador y le dije que iba a ponerlo en el banco, entrando 15 minutos, 20. La multitud comenzó a llamarme burro, hijo de eso, Neymar tiene que jugar ... Le toqué el hombro y le dije: '¿No te lo dije? Ahora ve a jugar, hijo mío", agregó.

Por ello, Luxemburgo mandó un mensaje a la hinchada de Palmeiras. "Lanzándose cuando el aficionado lo desee, puedo cometer un error y perder un talento. Puedes ponerto y quitarlo, depende de cómo sientas el medio ambiente. A Gabriel Verón, lo puse. Pero hubo un partido que cuando perdió dos, tres bolas, una culpa comenzó ahí. Luego comencé a jugar con el oponente cansado y usando su velocidad. Es para preservar un talento como Verón, que tiene un futuro brillante por delante. Tienes que estar tranquilo al respecto", contó.