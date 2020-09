Machín, cabizbajo tras una derrota "muy cruel"

El entrenador del Alavés, Pablo Machín, dijo este domingo, tras la derrota de su equipo ante el Betis en el último suspiro (0-1), que "lo más justo hubiera sido tener un punto cada uno"

En una rueda de prensa telemática, reconoció que "es una manera muy cruel de perder", pero resaltó el juego de su equipo antes de recibir el gol. "Hemos sido un equipo competitivo y hemos jugado de tú a tú al Betis, al que no hemos dejado demostrar las grandes virtudes que tiene", señaló, convencido de que "cualquiera de los dos" tuvo "las ocasiones para haber hecho algún gol".

Reconoció que lo que menos le gustó fue "la falta de concentración" de su equipo "en el último suspiro porque después de un gran esfuerzo del grupo" no deben permitirse "tener ese pequeño error que al final es grande porque supone perder tres puntos". Machín, sin embargo, puso en valor que sus jugadores tuvieron "compromiso, actitud", y demostraron que forman "un equipo competitivo".

Sobre las posiciones de sus jugadores en el nuevo sistema, el entrenador del Alavés destacó el partido que hicieron los carrileros, Édgar Méndez y Luis Rioja, y dijo que su partido fue "una de las señas de compromiso". "Lo han hecho francamente bien y se han sacrificado aunque nos hubiera gustado que fueran más profundos", añadió.

Asimismo, dijo que tienen jugadores de calidad en la delantera y subrayó lo bien que se complementan Lucas Pérez y Joselu Mato, aunque explicó que también les ha faltado profundidad en esa zona del campo.

"Tenemos nombres de calidad en la delantera. Tenemos una buena alternativa con Deyverson y hoy he creado eso para jugar más directo con él y Joselu", manifestó. "Hemos trabajado bien la parcela defensiva, no solo tiene que ver los tres centrales y el portero, es una cuestión grupal y ahí no han tenido acercamientos para tirar en el área", dijo.