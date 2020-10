Machín lamentó el penalti justo antes del descanso

El entrenador del Alavés, Pablo Machín, indicó en la rueda de prensa posterior la derrota de su equipo ante el Villarreal por 3-1 que no son derrotistas pero sí realistas al señalar que su rival fue superior y estuvieron a su merced.

"No somos derrotistas, somos realistas. Hemos jugado con un equipo que peleará por puestos Champions, y eso es complicado. Probablemente ha sido el partido en el que más hemos estado a merced, ellos son un gran equipo, y por fases se ha notado esa calidad. Aunque en otras fases hemos estado al nivel en presión y en actitud. Sé que hemos hecho cosas mal, pero también hemos hecho cosas bien. Con el 3-1 hemos ido arriba y hemos tenido dos manos a manos, las áreas definen y eso nos ha castigado", explicó.

El técnico admitió que el penalti señalado por el VAR en el último minuto del primer tiempo, que el Villarreal aprovechó para ponerse nuevo por delante en el marcador, les hizo mucho daño.

"Nos ha complicado mucho, eso y el no tener acierto. Es verdad que ellos han llegado más fácil por momentos. El penalti la verdad es que me ha sorprendido, pensaba que era una mano y el VAR ha visto otra cosa. Cuándo el árbitro no ve suficiente intensidad en una jugada y el VAR sí, pues debemos asumirlo. Si se rearbitra, siempre habrá opiniones para todos los gustos", apostilló.

"Pero lo he dicho antes, nos han metido tres y es complicado entrar en el partido. Hemos jugado con la idea de apretar arriba y robar en campo rival, hemos apretado bien, hemos hecho ocasiones y nos han hecho daño. Pero recuerdo que hemos tenido dos unos contra uno, hubiéramos hecho tres goles", finalizó.