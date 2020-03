Machín lamentó no haber podido disfrutar de los fichajes 'pericos'

Pablo Machín aprovechó el periodo de confinamiento para sentarse a charlar con Aitor Lagunas en el canal de YouTube 'Stadio TV', en el que pudo recordar su breve paso por el Espanol.

Y es que Machín llegó al conjunto catalán en octubre y se marchó justo antes de Navidad, tras sumar tan solo cinco puntos de 30 posibles en Liga. "En el trabajo del Espanyol no puedo estar tan contento como en el del Sevilla", reconoció el técnico.

"No estoy contento por los resultados, pero sí hicimos un trabajo de optimización de los recursos que teníamos hasta la llegada del mercado de invierno. No es cuestión de entrar más en profundidad, pero las circunstancias hicieron que no pudiera disfrutar de esos refuerzos con que todo el mundo coincidía que eran súper necesarios para poder salvar la categoría", añadió.

Además, le deseó toda la suerte del mundo a Abelardo: "Deseo fervientemente que Abelardo les sepa sacar ese jugo y que hasta el último momento puedan pelear por mantener la categoría, y ojalá que lo consigan porque sinceramente creo que es un gran club. En el poco tiempo que estuve, toda la afición y los trabajadores del club me mostraron mucha profesionalidad y cariño".