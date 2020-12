Machín, preocupado con la lesión de Ely: "No pinta bien"

Pablo Machín, entrenador del Deportivo Alavés, no escondió su preocupación por la lesión del defensa central Rodrigo Ely en el partido que su equipo perdió ante el Celta de Vigo (2-0) en Balaídos.

"Las sensaciones en cuanto a la lesión son preocupantes, parece que es una lesión en la rodilla. No nos vamos a aventurar a decir el alcance, pero no pinta bien porque ya no es la primera vez que el jugador sufre una lesión así", comentó el técnico del conjunto vitoriano.

Machín admitió que el Celta fue "superior" en el primer tiempo de un partido con "dos partes diferenciadas" porque, a su juicio, en la segunda ellos fueron mejores.

"El fútbol son detalles y el acierto determina. Nosotros tuvimos dos ocasiones en los primeros cinco minutos y no las metimos, sobre todo con esa acción de Lucas y el posterior remate de Joselu. A partir de ahí, dominó el Celta. Tuvieron el balón mucho más que nosotros. No estuvimos fluidos, aunque ellos también apretaron mucho y bien", explicó.

En este sentido, subrayó que el guión cambió tras el paso por los vestuarios porque su equipo dominó "claramente" a un Celta que golpeó a su equipo "cuando más estábamos dominando".