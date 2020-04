Macías no se conforma con llegar a Europa, quiere hacer historia

En unas declaraciones concedidas a 'El Chiringuito', el delantero de Chivas Guadalajara José Juan Macías habló sobre la posibilidad de aterrizar en el fútbol europeo.

"Es una de mis metas a corto plazo, no solo llegar. Es llegar y romperla en el equipo que me dé la oportunidad. No es llegar a Europa y listo: ya cumplí. Lo mío es llegar y marcar historia", comentó el ex jugador de León.

Valorado en más de diez millones de euros, el joven atacante mexicano de 20 años todavía posee contrato con su equipo hasta mediados de 2022.

En España, clubes como el Betis y la Real Sociedad se han fijado en el prometedor delantero, que estaría encantado de probar fortuna en una Liga de la talla de la Española.