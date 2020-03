La madre de Cristiano Ronaldo sufre un ictus

Malos momentos para Cristiano Ronaldo. La madre del delantero de la Juventus de Turín, Dolores Aveiro, sufrío la pasada madrugada un ictus y tuvo que ser ingresada de urgencias en el Hospital Nélio Mendonça de Portugal.

La madre de Ronaldo habría ingresado pasadas las cinco de la madrugada (GMT) y ya en el centro hospitalario le habrían detectado un trombo que, posteriormente, fue tratado para su disolución.

De momento, el Hospital Nélio Mendonça, donde está ingresada la madre del futbolista internacional portugués, no ha hecho pública información alguna, ya que no emitirán ningún comunicado hasta las últimas horas de este martes, aunque los medios portugueses aseguran que está estable y consciente.

Un nuevo contratiempo para la madre de la estrella lusa, que ya ha tenido que superar en más de una ocasión enfermedades muy complicadas, como el cáncer que padeció en 2007 y 2019.

"Me he operado del otro pecho en Madrid, me sometieron a radioterapia y ahora estoy luchando por mi vida", desveló Dolores Aveiro en febrero de 2019, una dura enfermedad que consiguió dejar atrás con fortaleza y valentía.

Cristiano Ronaldo nació en Funchal, donde se formó como futbolista antes de fichar por el Sporting de Portugal, y su madre, de 65 años, reside en esta ciudad insular portuguesa.