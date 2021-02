¿Madrid, Bayern, Liverpool? El preciado Neuhaus respondió a los rumores

El futuro de Florian Neuhaus es toda una incógnita en Alemania. Su temporada es excelsa y ya ha sido relacionado con gigantes como Bayern de Múnich o Real Madrid, pero el alemán prefiere mantenerse al margen.

En palabras para 'Kicker', el centrocampista del Borussia Mönchengladbach no ocultó que los rumores le llegan y los escucha. Aun así, cree que no es momento para pensar en ellos.

"Tengo contrato hasta 2024 y esta temporada tengo grandísimos objetivos, eso es en lo que me concentro ahora. Hablar de mi futuro no me urge en este momento", señaló el internacional alemán.

Neuhaus lleva tres años como titular y timón del centro del campo de los blanquinegros: "Juego para un gran club como el Borussia Mönchengladbach, tengo contrato y como equipo perseguimos objetivos importantes, así que no puedo decir lo que pasará en verano".

"Estoy muy tranquilo respecto a mi futuro. El 'Gladbach es un club donde puedo desarrollarme de manera excelente y aquí lo tengo todo. Sé lo que aquí me dan", concluyó.