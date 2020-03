"¿Madrid o Sevilla? Aquí me siento muy querido"

En unas declaraciones concedidas a 'Muchodeporte', el jugador del Sevilla Sergio Reguilón quiso hablar de su experiencia en el conjunto andaluz, al que llegó en calidad de cedido procedente del Real Madrid.

"Empecé bien. Cuando empiezas alto te exigen ese nivel siempre, lógico. Todos los jugadores tenemos momentos buenos y malos. Pasé por partidos de no estar acertado, pero en los últimos tres encuentros hice un trabajo mental, de decir 'joder, eres bueno'. Estuve concentrado y creo que he hecho partidos bastante buenos. Ahora se ha cortado esto, pero es un mal que nadie puede controlar. En los últimos partidos acabé centrado y bien", comentó.

En cuanto a la posibilidad de continuar una temporada más en el Sánchez-Pizjuán, Reguilón explicó: "No tengo ninguna queja de nada, de la ciudad, del club, de los compañeros... Me siento muy querido. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro".

Además, también tuvo tiempo de hablar de la posibilidad de que se decida al ganador de Liga ahora que la competición se ha suspendido por motivo de la pandemia de coronavirus: "No sé quién ganar la Liga, pero ojalá sea el Real Madrid".

"Es una decisión que no me incumbe. No se sabe cómo estará la situación dentro de una semana o dos. Están subiendo los casos y no se debe jugar con estos temas. La decisión, que la tome otro. Vaya marrón...", añadió.

"Si puedo hacer una labor social, bienvenida sea"

Finalmente, el defensa habló sobre el torneo solidario de FIFA que está jugando estos días como representante del Sevilla: "Todo empezó con la idea del derbi entre Borja y yo. Dije, hombre, como suelo jugar por las noches, ¿por qué no me abro un canal de estos? No tengo ni idea de cómo va, pero me han ayudado muchas personas".

"No sé cuánto se podrá sacar. Dos mil, tres mil o cuatro mil euros es más que cero. Ya se está activando el panel para que podamos empezar con los directos y con las donaciones. Si puedo hacer una labor social, bienvenida sea", sentenció.