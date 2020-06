Madrid y Barça, en guerra por los horarios una vez más

Ni el Madrid está contento, ni el Barcelona está del todo conforme con los horarios de las primeras jornadas de la Liga, como era de esperar.

El Madrid y el Barça van a pelear por la Liga hasta el final, y la lucha ha comenzado desde el momento en el que se han hecho públicos los horarios de las primeras cuatro jornadas tras el parón.

El Real Madrid, según 'AS', está descontento con el reparto de días y horarios. Lo que más ha molestado al club blanco, de acuerdo al citado medio, es que el Barcelona juegue primero en las cuatro jornadas cuyos horarios han sido estipulados.

Disgusta, también, que no se haya respetado el orden que se había marcado antes del parón, pues el Madrid-Eibar se hubiera jugado antes que el Mallorca-Barcelona, lo que hubiera obligado a los de Setién a ganar en caso de que los blancos hubieran ganado al Eibar.

Pero no será así. En las próximas cuatro jornadas, los blancos jugarán un día o dos después que el Barcelona. 'AS' también destaca que los rivales del cuadro azulgrana, como el Leganés, no tengan ni 72 horas entre partido y partido, jugándose la permanencia, lo que hace creer a esa fuente de dentro del club blanco que el Lega 'regalará' los tres puntos al Barça para centrarse en el partido contra el Mallorca.

Por su parte, los azulgrana, de acuerdo al mismo medio, han recibido los horarios con resignación. Ni les disgusta ni les entusiasma el reparto, y restan importancia al hecho de jugar primero las cuatro jornadas.

Si hubiera que poner una pega, esta sería el jugar todos los días a las 22:00, incluido el 23 de junio, la noche de San Juan, "una noche que en Cataluña es tradicionalmente de fiesta familiar", de acuerdo al citado diario, aunque el club azulgrana entiende que no queda otra, dado lo excepcional de la situación.