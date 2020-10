Madrid y Barça miran a Bruno Fernandes

Los grandes clubes de Europa protagonizaron una batalla sin igual por Bruno Fernandes y fue el United el que acabó ganando la carrera por un jugador de enorme calidad y carácter, que poco a poco va sacando cada vez más tras una temporada en el club inglés.

La dolorosa derrota por 1-6 del United ante el Tottenham hizo temblar los cimientos de la plantilla y el 'Mirror' llegó a informar de que Bruno Fernandes estalló contra sus compañeros y el entrenador por el ridículo ofrecido.

"¡Se supone que somos el Manchester United. Esto no debería estar pasando!", dijo el atacante portugués. Pues bien, este sábado, el diario 'The Sun' ha destacado que el Real Madrid y el Barcelona no le pierden el ojo al jugador de los 'diablos rojos'.

El citado medio ha indicado que Bruno Fernandes sigue disgustado por todo lo ocurrido durante y después del encuentro con los 'spurs', por lo que cree que podría llegar a pensar en que Old Trafford no es un sitio para estar hasta el año 2025, fecha en la que acabará su contrato.

'The Sun' ha afirmado que tanto el Barcelona como el Madrid seguirán de cerca lo que ocurra en los próximos meses en el entorno de un jugador que ya gustó antes de que firmara con el United.

Desde que aterrizó en el United, Bruno Fernandes ha disputado 26 partidos, ha anotado 14 goles y ha repartido once asistencias.