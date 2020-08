Maestro y genio Tuchel: cómo transformar la creatividad en magia para el fútbol

El PSG es un equipo plagado de estrellas, pero hay que darle el mérito que merece a Thomas Tuchel. El entrenador germano logró lo que otros no pudieron: meter al cuadro francés en una final de Liga de Campeones por primera vez en toda su historia.

En una charla del entrenador, contó en el pasado como sacar el máximo potencial creativo de sus futbolistas. Una de las claves, sin duda, de este PSG que aspira levantar la 'Orejona'.

"Mi equipo tenía codificado en la cabeza el jugar por los pasillos laterales y cerca de la línea. ¿Qué hicimos? Nosotros no queríamos jugar así. Yo quería que jugásemos con pases filtrados diagonales, desde atrás hacia adelante", inició Tuchel.

"Lo que hicimos fue sacar las esquinas del campo. Entrenábamos con dos porterías y el campo no tenía esquinas. Era una cancha con forma de diamante", añadió el germano.

Y explicó el porqué: "Nuestro principal objetivo era jugar de forma diagonal. Pases rasos y dinámicos. Y ese es mi objetivo y el del cuerpo técnico. Entonces, a través de esa forma del campo, creamos condiciones para nuestros jugadores, forzamos que fuesen creativos mediante condiciones externas".

"Ese proceso fue el que cambió mi rol como entrenador. No quiero ser un técnico que frena el entrenamiento durante cada pase vertical a través de la línea y dice: '¡No! Cuántas veces les dije de jugar de forma diagonal'. No, no quiero ser esa clase de entrenador. Eso ya no funciona", subrayó.

Y cerró: "Estos modelos de entrenamiento, formas de comportamiento, siguen siendo populares en mi cuerpo técnico. Los hemos desarrollado y mejorado apoyándonos en las últimas investigaciones acerca del cerebro humano. Nos basamos en ciertas repeticiones, pero nunca reproducciones. Producir, no reproducir. No usamos esquemas o patrones preestablecidos".