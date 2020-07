Maffeo y Calavera apuntan al incierto 'play off'

Maffeo y Calavera se apuntan al 'play off' de ascenso. Los laterales terminaron la temporada lesionados y no pudieron estar sobre el verde cuando el Girona se hacía definitivamente con su puesto en la zona noble de la tabla, pero llegarán para pelear por la subida a Primera.

Eso sí, puede que esto no ocurra nunca. Con los casos positivos de coronavirus en el Zaragoza y el Almería, además de la situación polémica con el Dépor-Fuenla que no se jugó, no hay que descartar que LaLiga cancele del todo las eliminatorias y dé por ascendido al conjunto maño, tercer clasificado.

En todo caso, si los partidos se juegan, ellos dos estarán sobre el terreno de juego si así lo estima oportuno su entrenador. El cuadro catalán no ha notificado positivos en coronavirus de momento, así que se está ejercitando con normalidad a la espera de la decisión oficial.

Maffeo es el alta que mejor le vendría a Juanfran Rodríguez. Esta temporada, ha sido bastante más importante que su compañero. Suma 32 encuentros de los que ha sido titular en 30. También igualó el mejor registro de asistencias de toda su carrera: dos.