Magallán confirmó el positivo de tres jugadores del Alavés

El grupo Alavés-Baskonia confirmó este martes que hasta 15 personas, tanto de los equipos de fútbol como de baloncesto, habían dado positivo en las pruebas del coronavirus.

Posteriormente el número bajó a diez cuando se habló únicamente del equipo liderado por Asier Garitano. Magallán acotó incluso más la cifra al hablar de tres futbolistas de la primera plantilla.

"Tres jugadores del primer equipo dieron positivo, también gente del cuerpo técnico. Algunos se animaron y lo compartieron con nosotros y otros, por un tema de intimidad y privacidad, no", dijo el defensa en 'Radio La Red'.

Magallán aseguró que le hicieron las pruebas el sábado. "No solamente a los jugadores, sino al personal que está en contacto con el primer equipo. Estoy un poco sorprendido con el resultado de los exámenes. De los chicos que han salido positivos, ninguno presenta síntomas", confesó.

"El último partido que jugamos fue hace diez días. El jueves pasado se suspendieron los entrenamientos y el sábado nos hicimos los exámenes. Ni siquiera puedo salir a correr por la calle, lo único que está permitido es a los mercados", explicó Magallán sobre el estado de alarma impuesto en España.

"La realidad es que las cifras son preocupantes, de un día a otro cambian muchísimo. La manera de mejorar estos números es no salirse de casa. Me parece bien esa voluntad del estado de multar a aquellos que no hagan caso de lo que les mandan y perjudiquen a los demás. Lamentablemente, se empezaron a tomar las medidas tarde", sentenció Magallán.