'Mágico' González contó en primera persona sus vivencias

'Mágico' González fue uno de esos jugadores que dejó huella en el fútbol. El salvadoreño hizo grandes cosas en el Cádiz, un equipo que lo quiere de verdad.

El ex futbolista charló con el diario 'Marca' y habló de lo que vivió en España: "Me faltó un poco de ambición, lo reconozco, si hubiese sido un futbolista de esos que iban siempre peinaditos y con sus zapatitos, hubiese sido otro. Quizás hubiese tenido la oportunidad de jugar la Copa de Europa":

Por último, 'Mágico' González lamentó la falta de formación en su tierra. "No juzgo lo que hice, pero venía de un país que no era profesional y no se trabajaba la cantera, es decir, sin la formación. Pero no es una justificación a mis actos de indisciplina, simplemente que hay que considerar esas condiciones y contextualizarlas", concluyó.