Maguire explotó contra Wan-Bissaka: "¡Deja de regalar la put* pelota!"

Harry Maguire ha vuelto a protagonizar un episodio fuera de lugar contra sus compañeros. En mitad del partido frente al West Ham, el jugador del Manchester United comenzó a gritarle a su compañero Aaron Wan-Bissaka.

Al parecer, tal y como recogen medios como 'Mirror' y 'The Sun', durante los momentos de mayor tensión para el conjunto liderado por Solskjaer, el central inglés cargó contra su propio compañero.

"¡Jod*r, ten cuidado y deja de regalar la put* pelota!", le gritó en mitad del partido de Premier, ante la sorpresa de los rivales. El lateral perdió once balones y falló nueve pases de los 90 que intentó, una cantidad que, aunque no fuera demasiado elevada, no gustó a un Maguire fuera de sí.

Tal fue la tensión que se vivió en el vestuario en el descanso que el propio entrenador del United tuvo que explicarle a la prensa lo sucedido tras el partido: "Los primeros 15 minutos no paramos de regalar la pelota todo el tiempo. No se puede defender de esta manera. Hay que bajar los humos y ganar la compostura. Al final tuvimos una jugada a balón parado y marcamos".

No es la primera vez que Maguire carga contra sus propios compañeros en pleno partido. Y es que el zaguero británico tuvo un encontronazo parecido con Marcus Rashford el pasado mes, en partido contra el Crystal Palace.