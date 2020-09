Maguire gritó "f*ck the police" antes de ser arrestado

Maguire no olvidará el verano de 2020. El central del Manchester United fue detenido en Mykonos después de pelearse en la puerta de un bar, resistirse e insultar a la autoridad e intentar sobornarlos.

'The Sun' ha revelado los insultos dejados por el zaguero a la Policía, cuando esta llegó al lugar de los hechos. "Que se jod* la Policía, no me importa una mierd*", gritó Maguire, según la fuente citada.

"Que se jod*n todos, que se jod*n, que se jod* la policía griega, que se jod* el policía, que se jod* Grecia, que se jod* la civilización griega, no me importa una mierd*", fueron sus palabras textuales, según la declaración de un oficial.

Además, Maguire habría empujado, junto a su hermano Joe y su amigo Chris Sharman, a los oficiales que se personaron. "Maguire agredió al sargento, lo empujó y lo pateó en la pierna derecha provocando hinchazón de su tibia izquierda y derecha", agregó el comunicado.

Ya en comisaría, Maguire "empujó con fuerza y tiró al sargento al suelo", al que dejó con "abrasiones en el antebrazo derecho, ciática y dolor de espalda".

Una vez dentro, Maguire le habría dicho a la Policía que podría darles "tanto dinero como quisieran" porque él es "el capitán del Manchester United". Finalmente, el zaguero 'red devil' fue condenado a 21 meses de cárcel por agresión, resistencia a la autoridad e intento de soborno.