Maicon y su partidazo de fútbol tenis contra una de las mejores

Maico, experto centrocampista, no pudo bloquear la pelota esta vez. La habilidad de Natalia Guitler fue demasiado para él. Se trata de una de las mejores del mundo en fútbol tenis y mostró su partido en un vídeo en su cuenta oficial de Instagram. A pesar de su gran finalización, el esférico se fue fuera.

Y no solo su seguidores en la red social les vieron. Había varios testigos del enfrentamiento grabando con sus móviles justo delante. Ellos también reaccionaron con muchas risas, no porque la mujer no fuera a ser capaz de ganarle, sino por ver a su amigo sufriendo tanto y pasándoselo tan bien.

Pero el punto no fue rápido: se coció lentamente. Ambos deportistas intercambiaron varios pases antes de que llegara el golpeo definitivo, que tuvo mucha calidad. Antes de este, Maicon se estaba defendiendo bastante bien, pero no llegó al último balón. Tuvo la suerte de que se fuera lejos de la mesa.

El futbolista es actualmente una de las piezas clave de Gremio, donde acumula ya varias temporadas. Goza de mucha experiencia en la Liga Brasileña y el enfrentamiento puso de frente dos maneras de entender el balompié: fútbol tenis y fútbol puro.