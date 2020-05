Maldini cierra la boca a Rangnick: "Antes de aprender italiano, que aprenda respeto"

Desde hace ya varios meses, el nombre de Ralf Rangnick, director deportivo del RB Leipzig y ex técnico del equipo, ha sonado como posible fichaje del Milan a partir de la próxima campaña.

Se habló de que Rangnick podría llegar para el banquillo, pero él mismo se ofreció a ocupar también un puesto en la dirección deportiva, con plenos poderes.

Paolo Maldini, leyenda 'rossonera' que ocupa ese puesto, respondió en 'ANSA' a las palabras del alemán.

"Nunca hablé con él y no entiendo en qué se basan sus palabras, ya que desde el club no me comunicaron nada", arrancó Maldini.

"Invade zonas en las que trabajan profesionales con contrato. Así que le daría un consejo: antes de aprender italiano, que repase los conceptos generales del respeto", reprendió el italiano.

Maldini confirmó que muchos trabajadores del conjunto de San Siro están poniendo por delante el club a sus decisiones personales y le pidió a Rangnick que lo tuviera en consideración.

"Muchos estamos intentando terminar la temporada de manera profesional y anteponemos el bien del club al orgullo", concluyó el legendario defensa.