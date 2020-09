Malestar blanco por Asensio

Pese a su regreso en el tramo final de temporada tras la grave lesión sufrida en el verano de 2019, el Real Madrid quería ir poco a poco con un Marco Asensio cuya rodilla estaba en el punto de mira.

El club blanco, consciente de que el balear puede ser un jugador clave, tenía marcada una hoja de ruta para que el ex del Mallorca fuera poco a poco cogiendo el tono físico hasta estar nuevamente al 100% y a las órdenes de Zinedine Zidane.

Sin embargo, el reciente edema que el futbolista sufrió en la concentración de la Selección Española ha hecho saltar las alarmas y, de manera lógica, ha enfadado al conjunto de la capital de España.

Tal y como informa 'AS', el Real Madrid estaría bastante molesto con lo sucedido estos días, ya que no entiende una llamada al jugador tan precipitada de 'la Roja' tras un año en el que Asensio no ha jugado prácticamente por lesión.

La información señala que el club quería evitar a toda costa un caso como el de Eden Hazard, que se precipitó a la hora de regresar con garantías a los terrenos de juego, y su convocatoria supuso un riesgo que quedó demostrado con su nueva dolencia.

Por fortuna, la misma solo quedó en el mencionado edema, aunque eso no ha calmado las aguas en el seno de un club que seguirá llevando con mimo la plena recuperación de uno de sus activos más importantes.