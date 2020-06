Malestar en el Atleti con el VAR: ¿hubo penalti sobre Llorente?

Volvió LaLiga... y regresó la polémica. No podía faltar. El Athletic-Atlético terminó con reparto de puntos (1-1) y con los 'colchoneros' algo molestos, afirma 'Marca'.

¿El motivo? Una acción en el minuto 66. Marcos Llorente cayó en el área. En las imágenes se puede ver cómo Yuri le empuja. Contacto suficiente como para que el '14' vaya al suelo.

Pero González González dijo que ahí no había nada. Y el VAR no le dijo lo contrario. Eso ha causado cierto malestar en el Atlético. Se preguntan por qué no se revisaron esas imágenes en el VAR.

No es la primera vez que el videoarbitraje enfada a los rojiblancos. En el derbi contra el Madrid, Cerezo puso el grito en el cielo por un posible penalti no pitado a Morata: "El VAR está para tener justicia y calridad. Aquí no la ha habido. Seguid apoyando al VAR que está muy bien...", dijo el presidente entonces.