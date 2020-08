Maluma, sin rencores hacia Neymar y su ex: "Si son novios, me parece muy bien"

¿Se acabó el supuesto mal rollo entre Maluma y Neymar? La historia viene de lejos. La actual novia del brasileño, una chica llamada Natalia, estuvo con el artista antes que con él. En la canción 'Hawái', todo parece indicar que las frases van hacia ella. ¿Y qué hizo la estrella del PSG? Ponerla para celebrar el pase a la final de la Champions.

"No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y, si ellos son novios, me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida, yo no tengo ningún problema con él. Me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner esa canción después del partido", dijo Maluma al respecto en un directo de Instagram.

"Jamás me inspiré en una relación que pasó, nunca fue inspirada en un acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no es así. Terminé mi última relación (con Natalia) tranquilo y feliz", añadió.

Y concluyó: "Con Neymar no tengo problemas. Soy muy pacífico. No me gustan los problemas. A mí no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia, somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentamos con todos los poderes, sin miedo. Le deseo todo el éxito, es un crack".