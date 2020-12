"Mamá, tenéis que poner el partido del Levante en la tele"

Sin Aitor, parecía claro que Koke Vegas repetiría en la portería del Levante. Sin embargo, quien se puso bajo los palos fue Dani Cárdenas, que lograba así debutar en Primera División en el empate (1-1) ante el Real Valladolid.

Criado en las canteras de Barcelona y Espanyol antes de ir al Levante, Cárdenas narró este lunes cómo fue su estreno como 'granota' en declaraciones a los medios del club. Fue algo tan inesperado que tuvo que avisar en cada en cuanto lo supo de boca de Paco López.

"Después de comer llamé a mi madre y le dije 'mamá, a las 21:00 tenéis que poner la tele y ver el partido'. Me preguntó qué pasaba y le dije 'pon el altavoz y que lo oiga papá también", relató Dani Cárdenas, cuya historia viene marcada por el ictus sufrido por su padre en verano.

"Mi padre a día de hoy no puede hablar aún, pero mi madre me dice que gesticulando preguntaba qué pasaba y le dije pues eso que iba a jugar que me iban a dar la oportunidad de cumplir un sueño y ya no me pudieron decir nada porque se pusieron a llorar los dos. Las lágrimas de mi padre fueron muy emotivas para mí", expresó el portero del Levante.

Su historia con el fútbol llega, como cualquier jugador, desde muy pequeño. Y todo tras visitar un centro de salud: "El médico fue quien decidió que jugara en este caso no al fútbol, pero sí que hiciera algún otro deporte. Era un chico muy nervioso, hiperactivo y le recomendó a mi familia que hiciera algún deporte. Es cierto que empecé a jugar de delantero. Me gustaba ser delantero, no me gustaba nada ser portero".

Cárdenas se crió en Terrasa, donde coincidió con otros profesionales: "En el grupo de amigos que tenemos en el barrio están Dani Olmo, Alex López... En grupo tan cerrado, los tres hemos tenido la suerte de jugar en Primera ya sea en España, Alemania o Croacia".

Por último, así se dio su fichaje por el Levante: "En el Espanyol no contaba con los minutos deseados y surgió la posibilidad de venir en Navidad. Estuve dos semanas a prueba, estuve en la residencia y fregué más platos que en toda mi vida y a raíz de aquí comenzó la andadura hasta ahora".