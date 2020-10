Mamadou Sylla es el nuevo Stuani

No pudo contar Francisco Rodríguez con Cristhian Stuani. El mejor futbolista de la historia reciente del Girona no viajó a Madrid para la disputa del partido debido a unas molestias en la rodilla. Y qué más da que no juegue el uruguayo -dirán algunos-, si el técnico almeriense puede contar con Mamadou Sylla.

El senegalés se encontraba sin equipo y se comprometió con el conjunto catalán el pasado viernes. Y menos de 48 horas después, en su primer encuentro con los albirrojos, le dio la victoria a los suyos frente al Leganés cuando más lo necesitaban, cuando la formación de Montilivi perdía al delantero que ha logrado batir la barrera de los 20 goles en las tres últimas temporadas.

No obstante, el buen hacer del senegalés fue más allá del tanto del triunfo. Jugó a las mil maravillas de espaldas a la portería, se asoció exitosamente con sus compañeros e incluso pudo aumentar la renta antes del descanso con un lanzamiento desde la derecha que entre Cuéllar y la madera despejaron.

Los 'pepineros' jugaron unos primeros 45 minutos de juego para olvidar. Mostraron las mismas carencias que exhibieron en Castalia en la pasada jornada y solo reaccionaron tras la reanudación, cuando se vieron por detrás en el electrónico. Juan Muñoz cabeceó a la madera en los primeros compases del segundo acto, pero el arreón se quedó en un amago.

Antes, en el primer tiempo, un clamoroso error de Rubén Pardo en la salida del balón lo castigó Monchu, que le robó la cartera y sirvió para Sylla en la media luna del área. El senegalés fijó a Iván Cuéllar, que volvía a la portería del Lega, y le batió con un disparo cruzado. Al filo del descanso, el guardameta emeritense evitó el 0-2 de Sylla con un disparo que terminó de repeler el palo.

El conjunto dirigido por Pep Lluís Martí fue ganando terreno con el paso de los minutos, pero un primer acto cargado de amonestaciones y la aparición del cansancio en el tramo final jugaron en contra del equipo madrileño, que basó la mayoría de sus acciones ofensivas en el balón parado.

José Arnaiz y Borja Bastón tuvieron el tanto del empate en los últimos minutos, pero la falta de puntería y el buen hacer de Juan Carlos evitaron el sabor agridulce de Mamadou Sylla en su debut con el Girona. Primer triunfo del combinado dirigido por Francisco Rodríguez, que propició, además, la tercera derrota del Leganés.