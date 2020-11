Mancini, el hombre que confió en Balotelli: "Lamento verle en estas condiciones"

La carrera de Mario Balotelli estuvo salpicada por la polémica desde el primer día. En ella, solo unos pocos se atrevieron a lidiar y tratar de conducir el carácter indomable del italiano. Uno de ellos fue Roberto Mancini.

Tras salir del Inter de Milán, el Manchester City apostó por ese talento díscolo de un Balotelli de 20 años. Allí duró dos años y medio y tuvo disputas de todo tipo con Mancini, que aun así logró sacarle momentos de absoluta brillantez.

De hecho, fue tras su segunda campaña con los 'citizens' cuando viajó con Italia a la Eurocopa de 2012, en la que brilló con su memorable doblete ante Alemania para meterla en la final. Medio año después, salió por la puerta de atrás del City rumbo al Milan.

No se olvida Roberto Mancini del que fuera su pupilo. Ahora, Balotelli es agente libre tras descender con el Brescia a la Serie B y no encuentra equipo. Trabaja individualmente en las instalaciones de su ya ex club entretanto.

En un simposio organizado por el 'Corriere dello Sport' y 'TuttoSport', Mancini habló triste de la situación de Balotelli: "Lamento mucho verlo en estas condiciones. A los 30 años, todavía estaría en su máxima madurez técnica y habría sido muy útil para la Selección Italiana".

"Le deseo lo mejor y espero que le puedan pasar más cosas buenas", concluyó en un mensaje cariñoso Mancini, actual seleccionador de Italia.